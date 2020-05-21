На Шосткинщине горел 20-летний лес 14 июня горел лес в районе села Собичево на Шосткинщине.

По имеющимся данным, одна из агрофирм взяла в аренду для обработки землю, которая поросла самосейным лесом. Наняли бригаду, чтобы она вырубила самовозобновленный лес, который произрастал почти 20 лет. Потом предполагалось распахать землю.

В выходные дни именно в этом лесу начался пожар. Была угроза возгорания всей экосистемы, в том числе соседнего делового леса, который выращивает ДП «Шосткинский агролесхоз». Как сообщает главный лесничий ДП «Шосткинский агролесхоз» Сергей Ходьков, на место выезжали лесники предприятия, возгорания насаждений агролесхоза не допустили.

Как рассказал предприниматель Владимир Турко, его фирма заключила договор с агрофирмой, которая арендует эти земли. Согласно договору, его бригада занималась расчисткой поля для аграриев и заготовкой древесины и дров. Оплату за работу забирали древесиной и дровами и сами реализовали.

– В субботу и воскресенье у нас были выходные, бригада не работала. Сегодня я узнал, что был пожар, сгорело и часть заготовленной нами древесины… – рассказывает Владимир Турко, подчеркивая, что его работники не причастны и не были заинтересованы в поджоге леса, так как получали за его заготовку средства.

Имел ли место факт поджога и кто к этому причастен – предстоит установить правоохранителям.

Как сообщили в Шосткинском отделе полиции, по данному факту проводится проверка.

Примечательно, что поджигать лес, тем более в пожароопасный период, строго запрещено. В случае, если факт поджога самовозобновленного леса будет доказан, правонарушителям придется понести серьезную ответственность, которая предусмотрена действующим законодательством, пишет Шостка.INFO.