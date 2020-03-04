Не все абитуриенты на Сумщине смогли пройти пробное ВНО Сегодня абитуриенты сдавали пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе дистанционно.

Из-за технического сбоя, онлайн-тестирование удалось пройти не всем участникам с Сумщины. Об этом рассказал директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Выпускница сумской школы №2 Анастасия Белоконь будет подавать документы на поступление в киевский вуз. Говорит, что пробное тестирование в режиме онлайн пройти не смогла, потому что сайт был перегружен.

«Я хотела почувствовать именно эту атмосферу, когда ты без пособий, без помощи учителей пишешь этот экзамен, но, к сожалению, этого не произошло. Я расстроилась, я заплатила за это деньги», - рассказывает Анастасия.

Студентка сумского колледжа Анастасия Бречка также не смогла воспользоваться онлайн-тестированием. «У нас в колледже была подготовка, но маловато. Мы готовились к экзаменам, и именно поэтому нам было нужно пробное ВНО, чтобы проверить свои знания без справочников. Нам всем отправили сообщение, что возникают трудности из-за того, что многие абитуриенты зашли», - говорит Анастасия.

В одном из пяти пунктов пробного тестирования в Сумском госуниверситете утром ждали абитуриентов, тех, которые хотят забрать печатные тетради с заданиями.

«На результатах оно не скажется, так как результаты все равно рейтинговые, результат зависит от среднего результата по Украине, разве что средний результат по Украине будет ниже, но на персональном результате каждого это не будет отражаться», - прокомментировал ситуацию ответственный за пункт тестирования в Сумском государственного университете Юрий Зимак.

Те, кто не смог пройти тестирование 15 июня, смогут сделать это до 19 июня, сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

«Проблема решается, сайт начинает работать, эта тетрадь висеть еще очень долго, и задача абитуриентов - успеть до 19 числа загрузить правильные ответы на свою страницу. Президент заявил, что средства будут возвращены, значит, ждем возвращения средств. Механизма этого пока нет, он не обнародован, над ним работают», - сказал Сидоренко.

По словам Александра Сидоренко, всего в Сумской области на пробные тесты зарегистрировались 5000 человек.

Напомним: правительство приняло решение отменить пробное ВНО из-за эпидемиологической ситуации в Украине. Пробное тестирования должно было состояться 15 и 17 июня. Стоимость одного экзамена -140 гривен.