Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:1963

На Сумщине еще один человек заболел коронавирусом, пятеро вылечились

На утро 16 июня в Сумской области уже 228 случаев заболевания COVID-19.

За понедельник подтвердился один случай. При этом пятеро пациентов выздоровели. Теперь таких всего 168. За время пандемии на Сумщине умерло 5 человек. Лечатся 55. Всего подозрений 1052 (22 за последние сутки).

Всего в Украине за сутки обнаружили коронавирусную инфекцию у 666 человек (всего 32476). Умерли 11 (всего 912), выздоровели 275 (всего 14528), лечатся 17036. Подозрений – 1388 (всего 73517).

Общество Коронавирус
view counter

По тематике

Стали известны подробности о новых случаях коронавируса на Сумщине
Вчера 20:06

Стали известны подробности о новых случаях коронавируса на Сумщине

Из 12 человек, у которых обнаружили коронавирус на Сумщине за последние сутки, пять готовились к плановым госпитализациям и проходили обследование...

Сумщина выпала из ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса
Вчера 12:52

Сумщина выпала из ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

На утро 15 июня в Сумской области 227 случаев заболевания COVID-19, вылечились 163 человека....

Оперативная информация о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине
Вчера 10:06

Оперативная информация о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 июня в Украине подтверждено 31 810 случаев COVID-19, из них 14...

Новая вспышка коронавируса на Сумщине в Ахтырке
Вчера 09:40

Новая вспышка коронавируса на Сумщине в Ахтырке

По состоянию на 15 июня в Сумской области уже 227 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине за сутки 12 новых случаев коронавируса
Вчера 08:19

На Сумщине за сутки 12 новых случаев коронавируса

Об этом сегодня, 15 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.