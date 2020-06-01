На Сумщине еще один человек заболел коронавирусом, пятеро вылечились

За понедельник подтвердился один случай. При этом пятеро пациентов выздоровели. Теперь таких всего 168. За время пандемии на Сумщине умерло 5 человек. Лечатся 55. Всего подозрений 1052 (22 за последние сутки).
Всего в Украине за сутки обнаружили коронавирусную инфекцию у 666 человек (всего 32476). Умерли 11 (всего 912), выздоровели 275 (всего 14528), лечатся 17036. Подозрений – 1388 (всего 73517).
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