На Сумщине еще один человек заболел коронавирусом, пятеро вылечились На утро 16 июня в Сумской области уже 228 случаев заболевания COVID-19.

За понедельник подтвердился один случай. При этом пятеро пациентов выздоровели. Теперь таких всего 168. За время пандемии на Сумщине умерло 5 человек. Лечатся 55. Всего подозрений 1052 (22 за последние сутки).

Всего в Украине за сутки обнаружили коронавирусную инфекцию у 666 человек (всего 32476). Умерли 11 (всего 912), выздоровели 275 (всего 14528), лечатся 17036. Подозрений – 1388 (всего 73517).