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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:491166

Новый случай коронавируса на Сумщине в Белополье

По состоянию на 16 июня в Сумской области 228 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 1 человека (г. Белополье). Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 168 человек, из них за последние сутки - 5: Белопольский район - 1 человек, Тростянецкий - 1, г. Сумы - 3).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 63 случая заболевания (45 вылечилось), в Сумском районе - 12 (12), г. Ахтырка – 12 (4), г. Конотоп - 14 (14), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 32 (29 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 14 (14), Тростянецкий район – 16 (3 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 2 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 8 (7), Глуховский район – 2 (2), г. Глухов – 5 (5), Бурынский район – 3 (2), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 14 (2), Путивльский район – 1 (0 ).

Общество Коронавирус
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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