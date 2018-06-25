В Сумах ремонтируют школы Мэр Сум Александр Лысенко и его зам Вера Мотречко проинспектировали работы по подготовке учреждений общего среднего образования к новому учебному году.

Кроме текущих ремонтов, в школах и детсадах Сум проводят и ряд масштабных работ, в частности, в рамках реализации грантового проекта Европейского Союза «Повышение энергоэффективности в образовательных заведениях г. Сумы», который охватывает три школы: ССШ № 7 (термомодернизация здания), СОШ № 20 (капитальный ремонт системы освещения) и ССШ № 9 (термомодернизация здания).

По первым двум учреждениях управления капитального строительства и дорожного хозяйства уже выбрало через конкурс исполнителей работ, по третьему 26 июня состоится повторный конкурс, поскольку на предыдущий подался всего один претендент. Общая стоимость проекта «Повышение энергоэффективности в образовательных заведениях г. Сумы» составляет более 1,5 млн евро, из них треть - средства бюджета Сумской городской ОТГ. Львиная доля средств, более 1 млн евро, предусмотренная для школы № 9, здание которой, по словам директора заведения Григория Петрюченко, эксперты признали соответствующим территориям с более теплым климатом, из-за чего здесь и запланировано наибольший объем работ, а именно: утепление крыши, стен и цоколя, замена окон, ремонт крыльца, монтаж вентиляции в столовой, спортивном и хореографическом залах.

Также в учебных заведениях Сум продолжаются работы по устройству современной пожарной сигнализации. В этом году на это выделено из горбюджета 6,2 млн гривен. Средства пойдут на обустройство современной пожарной сигнализации в семи учебных заведениях (четыре детсада и три школы). Среди них и школа № 2, где работы уже завершили, в частности, по всему помещению установили датчики, реагирующие на температуру и дым, везде (кроме туалетов) разместили голосовые извещатели, которые сообщают о чрезвычайной ситуации и подсказывают, как действовать. В два предыдущих года в Сумах уже оснастили пожарной сигнализацией 12 учебных заведений.