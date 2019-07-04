В Сумах на реконструкцию очистных сооружений потратят 2 млн евро Мэр Сум Александр Лысенко совместно с иностранными экспертами, представителями бизнеса и специалистами ОКВП «Днепр-Кировоград» обсудил реализацию инвестиционного проекту НЕФКО «Модернизация и реконструкция системы водоотведения в городе Сумы».

Во время выездного расширенного совещания, прошедшего на территории очистных сооружений КП «Горводоканал», участники встречи посетили грабельное отделение, где происходит механическая очистка стоков от мусора; песколовки или резервуары, где сточные воды избавляются от минеральных загрязнений; первичные отстойники; аэраторы, где осуществляется биологическая очистка и др.

С целью обеспечения высокой эффективности очистки и защиты окружающей среды в рамках выполнения инвестиционного проекта «Модернизация и реконструкция системы водоотведения в городе Сумы» город получит до 2 млн евро для выполнения первой очереди реконструкции канализационных очистных сооружений. Уже разработано и согласовано техническое задание, проведен тендер и выделены 7 млн грн из бюджета Сумской городской ОТГ на разработку проектно-сметной документации. Также за средства городского бюджета будут приобретены воздуходувки.

Директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач сообщил, что коммунальному предприятию ежегодно предоставляется финансовая поддержка на местном уровне. В частности, в 2020 году предприятие получило 32,6 млн грн на охрану водозаборов и очистных сооружений, приобретение водопроводных и канализационных люков, проведение переоценки запасов питьевых подземных вод Сумского месторождения, приобретение аэрационной системы в комплекте для станции очистных сооружений, геофизическое обследование отработанных скважин и пр. Также 1,8 млн грн направили на разработку технико-экономического обоснования по объекту «Реконструкция городских очистных сооружений КП «Горводоканал».

Также Анатолий Сагач сообщил, что в планах коммунального предприятия установка специальных решеток на четырех канализационных насосных станциях, расположенные по городу. Одну такую уже установили на КНС № 1, вблизи МЦ «Романтика». Она позволила осуществлять очистку стоков от крупногабаритного мусора, в частности камней, что защищает сети от механических повреждений.