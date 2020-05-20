Кому и почему в Сумах отключили воду? «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды. Речь идет о домах по адресам: ул. Котляревского, 2 / 2а, ул. Ильинская, 10 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Ильинская, 12/2, ул. Засумская, 12Г (замена кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Супруна, 32/1 (замена канализационного стояка), ул. Заливная, 29, ул. Ивана Сирко, 2, ул. Прокофьева, 12, ул. Петропавловская, 109 (замена кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Нижнесыроватская, 52 (замена стояков холодной воды в квартире).