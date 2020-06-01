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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:39944

Жену президента Зеленского госпитализировали с коронавирусом

Супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Жена президента Украины Елена Зеленская госпитализирована в больницу Киева. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследование у первой леди диагностировали коронавирус. Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.

"Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат", - добавили в ОП.

Напомним, 12 июня Елена Зеленская сообщила, что получила положительный результат на коронавирус. Она рассказала, что чувствует себя хорошо, а заболевание протекает бессимптомно

Общество Коронавирус
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