Жену президента Зеленского госпитализировали с коронавирусом

Жена президента Украины Елена Зеленская госпитализирована в больницу Киева. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследование у первой леди диагностировали коронавирус. Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.
"Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат", - добавили в ОП.
Напомним, 12 июня Елена Зеленская сообщила, что получила положительный результат на коронавирус. Она рассказала, что чувствует себя хорошо, а заболевание протекает бессимптомно
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