В Сумах дали 4 года грабителю К 4 годам лишения свободы осужден мужчина, который ограбил случайного прохожего.

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 35-летнего мужчину, который ограбил случайного прохожего.

Событие произошло 28 июня 2018 года в г. Сумы. Обвиняемый в ночное время догнал случайного прохожего и ударил его по голове. Когда 50-летний мужчина упал, нападающий забрал у него смартфон, павербанк и наушники.

В суде обвиняемый, который до этого уже был 4 раза судим за преступления против собственности, вину свою признал полностью, уверял, что раскаивается, просил строго не наказывать.

По приговору суда мужчину признан виновным по ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего) УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.