Сумские спартаковцы убрали мусор на Чешке

В рамках мероприятия спартаковцы, спортсмены-активисты Сумщины и представители Сумской облгосадминистрации встали на защиту природы и своим примером доказали, что сделать места отдыха на берегу о.Чеха чище может каждый.
Сумская веломарафонка Марина Мороз снова проехалась до въезда в Сумы с роменского направления, где всего неделю назад она с товарищами...
Сумская веломарафонщица Марина мороз продолжает тренироваться и следить за состоянием обочин на въезде в Сумы по Роменской трассе....
13 марта всего двое сумских велосипедистов убрали более 50 метров обочины на въезде в город со стороны Роменской....
Творче молодіжне об'єднання Ripple People запрошують всіх небайдужих долучитись до екологічної акції «Чистий берег»....
Сегодня, 23 марта, сумчан собственными силами убрали мусор с обочин на веъзде в город со стороны Харькова....