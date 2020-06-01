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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:28599

В Сумах установили две охлаждающих рамки, на очереди еще 8

Сегодня, 16 июня, в детском парке «Сказка» и на Театральной площади установили водяные рамки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач.

«Друзья, теперь можем освежиться в летнюю жару! Для нашего комфорта работники водоканала установили первые охлаждающие рамки в детском парке «Сказка» и на Театральной площади. Всего планируем изготовить 10 рамок-распылителей, которые будут работать в жаркие дни с 9:00 до 21:00. Хорошего Вам настроения, отличного самочувствия, приятной прохлады!», - написал он.

Ориентировочная стоимость рамки 12 тыс. грн. Что касается разбора воды, то в ближайший время посчитаем, там стоят счетчики. Все будет зависеть от погодных условий, времени работы в день и распылительных форсунок, сообщил Анатолий Сагач Данкору.

Напомним: два года назад сумчане поддержали петицию об установке таких рамок по городу, однако тогда денег в бюджет не нашлось.

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