В Сумах установили две охлаждающих рамки, на очереди еще 8

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач.
«Друзья, теперь можем освежиться в летнюю жару! Для нашего комфорта работники водоканала установили первые охлаждающие рамки в детском парке «Сказка» и на Театральной площади. Всего планируем изготовить 10 рамок-распылителей, которые будут работать в жаркие дни с 9:00 до 21:00. Хорошего Вам настроения, отличного самочувствия, приятной прохлады!», - написал он.
Ориентировочная стоимость рамки 12 тыс. грн. Что касается разбора воды, то в ближайший время посчитаем, там стоят счетчики. Все будет зависеть от погодных условий, времени работы в день и распылительных форсунок, сообщил Анатолий Сагач Данкору.
Напомним: два года назад сумчане поддержали петицию об установке таких рамок по городу, однако тогда денег в бюджет не нашлось.
Спустя два года после петиции сумчан городские власти нашли средства на установку охлаждающей рамки....