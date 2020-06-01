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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33306

Ситуация с коронавирусом в Украине: 666 новых случаев

Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 16 июня в Украине подтверждено 32476 случаев COVID-19, из них 14 528 выздоровели, 912 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 666 случаев. Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 507251, методом ИФА - 89358.

Всего заболевания подтверждено у 2402 детей и 5600 медиков. В госпитализации нуждались 9215 человек, в подключение к аппарату ИВЛ - 319 пациентов. 23261 больной находился на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1455 (890 выздоровели)

- Волынская обл. - 1499 (460 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1004 (724 выздоровели)

- Донецкая обл. - 338 (128 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1101 (559 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1726 (706 выздоровели)

- Запорожская обл. - 531 (336 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1809 (1037 выздоровели)

- г. Киев - 3985 (1164 выздоровели)

- Киевская обл. - 2049 (829 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 590 (487 выздоровели)

- Луганская обл. - 60 (47 выздоровели)

- Львовская обл. - 3072 (639 выздоровели)

- Николаевская обл. - 321 (216 выздоровели)

- Одесская обл. - 1133 (426 выздоровели)

- Полтавская обл. - 279 (258 выздоровели)

- Ривненская обл. - 2473 (1379 выздоровели)

- Сумская обл. - 228 (168 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1483 (1024 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1595 (752 выздоровели)

- Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 560 (422 выздоровели)

- Черкасская обл. - 562 (357 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 4013 (1265 выздоровели)

- Черниговская обл. - 427 (81 выздоровели).

Общество Коронавирус
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