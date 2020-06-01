Ситуация с коронавирусом в Украине: 666 новых случаев Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 16 июня в Украине подтверждено 32476 случаев COVID-19, из них 14 528 выздоровели, 912 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 666 случаев. Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 507251, методом ИФА - 89358. Всего заболевания подтверждено у 2402 детей и 5600 медиков. В госпитализации нуждались 9215 человек, в подключение к аппарату ИВЛ - 319 пациентов. 23261 больной находился на амбулаторном лечении. В общем случаи подтверждено: - Винницкая обл. - 1455 (890 выздоровели) - Волынская обл. - 1499 (460 выздоровели) - Днепропетровская обл. - 1004 (724 выздоровели) - Донецкая обл. - 338 (128 выздоровели) - Житомирская обл. - 1101 (559 выздоровели) - Закарпатская обл. - 1726 (706 выздоровели) - Запорожская обл. - 531 (336 выздоровели) - Ивано-Франковская обл. - 1809 (1037 выздоровели) - г. Киев - 3985 (1164 выздоровели) - Киевская обл. - 2049 (829 выздоровели) - Кировоградская обл. - 590 (487 выздоровели) - Луганская обл. - 60 (47 выздоровели) - Львовская обл. - 3072 (639 выздоровели) - Николаевская обл. - 321 (216 выздоровели) - Одесская обл. - 1133 (426 выздоровели) - Полтавская обл. - 279 (258 выздоровели) - Ривненская обл. - 2473 (1379 выздоровели) - Сумская обл. - 228 (168 выздоровели) - Тернопольская обл. - 1483 (1024 выздоровели) - Харьковская обл. - 1595 (752 выздоровели) - Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели) - Хмельницкая обл. - 560 (422 выздоровели) - Черкасская обл. - 562 (357 выздоровели) - Черновицкая обл. - 4013 (1265 выздоровели) - Черниговская обл. - 427 (81 выздоровели).