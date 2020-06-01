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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40867

Сумщина снова поднимается в рейтинге областей по проценту выздоровевших от коронавируса

На утро 16 июня в Сумской области 228 случаев заболевания COVID-19, вылечились 168 человека.

Сумская область поднялась с седьмого на шестое место по проценту выздоровевших от коронавируса, обойдя Днепропетровщину.

Топ-10:

- Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели) – 95,1%

- Полтавская обл. - 279 (258 выздоровели) – 92,4%

- Кировоградская обл. - 590 (487 выздоровели) – 82,5%

- Луганская обл. - 60 (47 выздоровели) – 78,3%

- Хмельницкая обл. - 560 (422 выздоровели) – 75,4%

- Сумская обл. - 228 (168 выздоровели) – 73,7%

- Днепропетровская обл. - 1004 (724 выздоровели) – 72,1%

- Тернопольская обл. - 1483 (1024 выздоровели) – 69%

- Николаевская обл. - 321 (216 выздоровели) – 67,3%

- Черкасская обл. - 562 (357 выздоровели) – 63,5%

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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