Сумщина снова поднимается в рейтинге областей по проценту выздоровевших от коронавируса

Сумская область поднялась с седьмого на шестое место по проценту выздоровевших от коронавируса, обойдя Днепропетровщину.
Топ-10:
- Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели) – 95,1%
- Полтавская обл. - 279 (258 выздоровели) – 92,4%
- Кировоградская обл. - 590 (487 выздоровели) – 82,5%
- Луганская обл. - 60 (47 выздоровели) – 78,3%
- Хмельницкая обл. - 560 (422 выздоровели) – 75,4%
- Сумская обл. - 228 (168 выздоровели) – 73,7%
- Днепропетровская обл. - 1004 (724 выздоровели) – 72,1%
- Тернопольская обл. - 1483 (1024 выздоровели) – 69%
- Николаевская обл. - 321 (216 выздоровели) – 67,3%
- Черкасская обл. - 562 (357 выздоровели) – 63,5%
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