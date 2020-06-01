В полиции Сумщины - новые кадровые изменения Сегодня, 16 июня, на видеоселекторном совещании начальник ГУНП в Сумской области Руслан Пиняга представил личному составу полиции региона своего нового заместителя - полковника полиции Николая Худенко.

Руслан Пиняга отметил, что Николай Худенко - опытный руководитель, службу начал с должности участкового инспектора, имеет большой опыт оперативной работы. Работал заместителем начальника и руководителем райотдела. Предыдущая должность - заместитель начальника ГУНП в Черкасской области - начальник криминальной полиции.

В свою очередь, Николай Худенко поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что вместе с подчиненным личным составом приложит все усилия для обеспечения безопасности в регионе и повышения авторитета полиции в глазах населения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.