На Сумщине археологи нашли грифона Уникальную находку откопали археологи в Тростянецком районе.

«Вырезанный из кости грифон XI-XII вв. - уникальная находка археологов в с.Заречное (Боголюбове) Тростянецкой ОТГ. Артефакт найден в раскопе на посаде у городища и является очень редким фрагментом скифской или иной культуры.

Только второй день работы археологов и уже такая важная находка, непременно станет одним из символов Боголюбово!!!», - написал на своей странице в Фейсбуке мэр Тростянца Юрий Бова.