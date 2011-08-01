На Сумщине археологи нашли грифона

«Вырезанный из кости грифон XI-XII вв. - уникальная находка археологов в с.Заречное (Боголюбове) Тростянецкой ОТГ. Артефакт найден в раскопе на посаде у городища и является очень редким фрагментом скифской или иной культуры.
Только второй день работы археологов и уже такая важная находка, непременно станет одним из символов Боголюбово!!!», - написал на своей странице в Фейсбуке мэр Тростянца Юрий Бова.
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