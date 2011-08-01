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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине археологи нашли грифона

Уникальную находку откопали археологи в Тростянецком районе.

«Вырезанный из кости грифон XI-XII вв. - уникальная находка археологов в с.Заречное (Боголюбове) Тростянецкой ОТГ. Артефакт найден в раскопе на посаде у городища и является очень редким фрагментом скифской или иной культуры.

Только второй день работы археологов и уже такая важная находка, непременно станет одним из символов Боголюбово!!!», - написал на своей странице в Фейсбуке мэр Тростянца Юрий Бова.

Общество Археология
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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