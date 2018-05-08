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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:29430

На Сумщине пока не будут открывать детские лагеря

Открытие учреждений оздоровления и отдыха детей сейчас преждевременно.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, заседание которой проходило в режиме видео-конференции. Участие в заседании приняли глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко, его зам Сергей Банников и члены областной комиссии ТЭБ и ЧС.

В своем выступлении на заседании комиссии Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что в Украине за последнюю неделю ухудшилась ситуация с заболеванием COVID-19. Наблюдается как рост количества больных, так и количества госпитализаций и осложнений от этой болезни.

«С одной стороны, мы знаем, что количество детей в стране, которые в этом году должны отдохнуть и оздоровиться, это около 1,2 миллиона человек, большинство из них – льготная категория. Но в то же время, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в последние дни становится достаточно напряженной.На сегодня за сутки в Украине 666 больных, в том числе 53 ребенка, - отметил чиновник. - Также может возникнуть проблема с возможными вспышками других инфекционных болезней, в том числе, вспышками кишечных инфекций, так как это было летом в 2018 и 2019 годах. Если будут такие вспышки, то детей необходимо будет срочно доставлять в инфекционные отделения больниц, а львиная доля этих отделений работает непосредственно с COVID-19».

Беспокоит министра и нарушения лагерями отдыха санитарно-эпидемических норм, которые зафиксировали во время проверок лагерей отдыха, организация безопасности питания и т.п. А также то, что дети будут приезжать в лагеря из разных областей Украины, где разная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

«В связи с этим мы считаем, что открытие заведений оздоровления и отдыха детей на сегодня является преждевременным. Впрочем, не исключаем это открытие уже с первого июля, - подчеркнул Министр развития громад и территорий, первый заместитель главы Государственной комиссии Алексей Чернышев. Я думаю, что в течение недели мы будем принимать такое решение. Следовательно, в зависимости от условий адаптивного карантина не исключаем, что в некоторых областях возможно открытие лагерей оздоровления и отдыха, но при определенных условиях».

Общество Летние лагеря
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