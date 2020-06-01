Наступної п’ятниці у Сумах відбудуться змагання з лазертагу

Це вже другий захід, який відбудеться в рамках «Youth week», що проводить Центр дозвілля молоді.
Хутчіш збирайте команду із чотирьох осіб, реєструйтеся, та вже 26 червня, о 16:00 приходьте до міського парку культури й відпочинку ім. І. М. Кожедуба – позмагаємось з лазертагу, будуть подарунки, – наголошують організатори.
Реєстрація за посиланням.
Дедлайн подачі заявок – 25 червня!
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