Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 17 июня, в Сумах снова будет жарко.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Столбики термометров покажут ночью 17-19 °С тепла, днем 29-31 °С (чрезвычайная пожарная опасность, 5-й класс).