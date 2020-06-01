Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Столбики термометров покажут ночью 17-19 °С тепла, днем 29-31 °С (чрезвычайная пожарная опасность, 5-й класс).
Погода новой недели начала формироваться под влиянием области повышенного давления....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в эти...
Циклоны, которые обусловливали дождливую, прохладную погоду продержат сумчан в осаде еще пару дней, после чего синоптики ожидают приход метеорологического лета....