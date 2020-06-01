Кабмин хочет усилить админответственность за несоблюдение масочного режима в помещениях и транспорте Маски в помещениях еще долго будут актуальными, говорит премьер-министр Шмыгаль.

Правительство Украины планирует выносить на свое заседание и в парламент вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте, рассказали в пресс-службе Кабмина во вторник.

"Председатели областных государственных администраций имеют достаточно полномочий, чтобы в своих регионах в условиях адаптивного карантина обеспечить все надлежащие меры для недопущения резкого роста количества больных COVID-19", - цитирует пресс-служба премьера Шмыгаля по результатам заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Шмыгаль, обращаясь к главам областей Украины подчеркнул, что сейчас очень важно держать эпидемию под контролем, особенно учитывая тот факт, что ослабление карантинных мероприятий, к сожалению, обществом воспринимается как отмена карантина.

"Людям надо разъяснять эти вопросы. Относительно соблюдения социальной дистанции, Относительно соблюдения масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий", - подчеркнул Шмыгаль.