На Сумщине СБУ блокировала работу ботофермы, которой руководили из РФ

Возможности сети позволяли генерировать фейки от более 10000 ботов.
Организаторы ботофермы пользовались не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.
Оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ также без содействия со стороны спецслужб.
Выполняя заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, организаторы ботоферм осуществляли информационные «вбросы», способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами.
Всего в рамках уголовных производств проведения одновременно обыски по 12 адресам, где было расположено оборудования. Доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности изъяты, в том числе более 40 000 SIM-карт мобильных операторов.
Продолжается досудебное следствие.
Разоблачение сети ботоферм осуществлялось Департаментом кибербезопасности СБУ совместно с региональными управлениями Службы, органами прокуратуры и Национальной полиции, пишет сайт СБУ.
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