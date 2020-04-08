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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:13367

На Сумщине СБУ блокировала работу ботофермы, которой руководили из РФ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве, Львовской, Черниговской, Одесской и Сумской областях, которой руководили из Российской Федерации.

Возможности сети позволяли генерировать фейки от более 10000 ботов.

Организаторы ботофермы пользовались не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.

Оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ также без содействия со стороны спецслужб.

Выполняя заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, организаторы ботоферм осуществляли информационные «вбросы», способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами.

Всего в рамках уголовных производств проведения одновременно обыски по 12 адресам, где было расположено оборудования. Доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности изъяты, в том числе более 40 000 SIM-карт мобильных операторов.

Продолжается досудебное следствие.

Разоблачение сети ботоферм осуществлялось Департаментом кибербезопасности СБУ совместно с региональными управлениями Службы, органами прокуратуры и Национальной полиции, пишет сайт СБУ.

Право Ботоферма СБУ
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