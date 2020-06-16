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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:05184

На Сумщині рятувальники закликають населення дотримуватись вимог безпеки на водоймах

16 червня у м. Глухів рятувальники відвідали водніоб’єкти міста, поблизу яких останнім часом значно збільшиласькількість відпочиваючих.

Людей ознайомили з надзвичайними подіями на водних об’єктах  районногоцентру та області. Роз’яснили основні причинами, які призводять до нещасних випадків: необережність під час купання у невстановлених місцях, недотримання вимог безпеки, нетверезий стан та недогляд за дітьми. Оскільки поблизу водойми було багато підлітків, фахівці застерегли їх, що для запобігання трагедій діти повинні купатися лише у супроводі дорослих.

Працівники Служби порятунку наголосили, що відпочинок на водних об’єктах потребує особливої обережності та відповідальності. Зокрема, забороняється купатися та пірнати у незнайомих і необладнаних для цього місцях. Не можна заходити у воду після довгого перебування на сонці, оскільки від різкого перепаду температур може стати зле навіть фізично здоровій людині. Вкрай небезпечно запливати занадто далеко від берега та занурюватися на велику глибину, де вода значно холодніша ніж на поверхні, оскільки людину може схопити судома. Перебуваючи на водоймах, відпочивальникам треба слідкувати один за одним, щоб у екстремальній ситуації встигнути вчасно надати необхідну допомогу. В жодному разі не заходити у воду в нетверезому стані та не дозволяти робити це іншим. Особливої уваги потребують діти. Батькам та дорослим треба постійно не випускати їх з поля зору та навчити змалку добре триматися на воді!

Управління ДСНС України у Сумській області

Общество
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