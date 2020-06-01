Минэкономразвития обратилось в Хозсуд Сумщины о возвращении Роменского КХП государству В производстве Хозяйственного суда Сумской области находится дело о возврате в государственную собственность Роменского КХП, который по оценкам правоохранителей стоит более 35 млн грн.

Прокуратурой Сумской области установлено, что Роменский комбинат хлебопродуктов в свое время был включен в перечень государственного имущества, которое не подлежит приватизации. Однако вопреки требованиям законодательства акционерной компанией в 2012 году оформлено правоустанавливающие документы на право частной собственности на вышеупомянутый объект, создало угрозу его дальнейшего отчуждения в пользу третьих лиц.

Минэкономразвития обратилось в Хозяйственный суд Сумской области с иском о признании прав на указанное предприятие за государством. По делу открыто производство, продолжается судебное разбирательство.