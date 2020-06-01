Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:33110

Минэкономразвития обратилось в Хозсуд Сумщины о возвращении Роменского КХП государству

В производстве Хозяйственного суда Сумской области находится дело о возврате в государственную собственность Роменского КХП, который по оценкам правоохранителей стоит более 35 млн грн.

Прокуратурой Сумской области установлено, что Роменский комбинат хлебопродуктов в свое время был включен в перечень государственного имущества, которое не подлежит приватизации. Однако вопреки требованиям законодательства акционерной компанией в 2012 году оформлено правоустанавливающие документы на право частной собственности на вышеупомянутый объект, создало угрозу его дальнейшего отчуждения в пользу третьих лиц.

Минэкономразвития обратилось в Хозяйственный суд Сумской области с иском о признании прав на указанное предприятие за государством. По делу открыто производство, продолжается судебное разбирательство.

Право
view counter

Новости

Новый случай коронавируса на Сумщине в Белополье
Сегодня 09:49
На Сумщине еще один человек заболел коронавирусом, пятеро вылечились
Сегодня 09:19
В Сумах 4 новых случая коронавируса
Вчера 08:11
На Сумщину прибудет чудотворная икона
17.06.2020 22:10
За российский флаг на Сумщине открыли дело за посягательство на территориальную целостность Украины
Сегодня 16:40
В Сумах троллейбусы из-за аварии поменяли маршруты
Сегодня 16:37
Минэкономразвития обратилось в Хозсуд Сумщины о возвращении Роменского КХП государству
Сегодня 16:33
В Сумах ремонтируют школы
Сегодня 16:25
Роменские спасатели сняли клип на песню Леонарда Коэна Hallelujah (видео)
Сегодня 15:58
На Сумщине снова перекрывали дорогу
Сегодня 15:42
На Сумщине СБУ блокировала работу ботофермы, которой руководили из РФ
Сегодня 15:13
Кабмин хочет усилить админответственность за несоблюдение масочного режима в помещениях и транспорте
Сегодня 15:03
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.