За российский флаг на Сумщине открыли дело за посягательство на территориальную целостность Украины Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

По ее информации, на основании данных УСБУ прокуратура внесла сведения в единый реестр досудебных расследований по двум статьям уголовного кодекса Украины. В частности, по ч.1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

За такие преступления Уголовный кодекс предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, следствие по этому делу проводит Управление СБУ в Сумской области, пишет Sumy.Today.