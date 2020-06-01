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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:53155

У Сумах пройде «Пряма телефонна лінія» з питань житлових субсидій

Сумчан запрошують долучитися 17 червня до «прямої телефонної лінії» з питань житлових субсидій та надання усіх видів державної соціальної допомоги департаменту соціального захисту населення.

Відповідвтиме на питання сумчан заступник директора департаменту – начальниr управління надання державної соціальної допомоги Ірина ЛАГІРЕНКО.

Номер «прямої телефонної лінії»: 066-844-52-96.

Телефонна лінія працюватиме з 10:00 до 12:00.

 
Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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