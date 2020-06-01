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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57181

В Ромнах поймали больничного вора

Повредив двери, парень проник в раздевалку медицинского персонала больницы и похитил кошелек с деньгами.

В полицию с заявлением о краже обратилась сотрудница Роменской центральной районной больницы. Она рассказала, что в раздевалку медицинского персонала больницы проник неизвестный и похитил ее кошелек с деньгами.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, и в результате розыскных мероприятий уже на следующий день полицейские установили личность и задержали вора. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 22-летний роменчанин.

Сам же злоумышленник рассказал, что, находясь на территории больницы, обратил внимание на раздевалку медицинского персонала. Пока поблизости никого не было, выбил дверь и вошел в помещение. Быстро обшарил вещи и сумочки. В одной из них нашел кошелек с деньгами, забрал его и быстро ушел. Полицейские изъяли похищенный кошелек. Украденные пятьсот гривен злоумышленник успел «прогулять».

По факту преступления следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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