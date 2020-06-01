На Сумщине пьяный мопедист пытался откупиться от полиции Пытаясь избежать наказания мопедист предложил полицейским 1500 гривен «откупной».

На Серединобудщине внимание полицейских привлек 53-летний водитель мопеда, который двигался без мотошлема. Проверяя документы, работники полиции обнаружили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При составлении административного протокола, мужчина, желая избежать ответственности за содеянное предложил полицейским 1500 гривен. Те от предложения отказались и отметили, что его действия являются неправомерными. Но он настаивал на своем.

Правоохранители денег не взяли, а вот в отношении водителя открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.