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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:55179

У губернатора Сумщины сообщили, что Лебедин войдет в Сумской район

Сегодня, 16 июня, в Киеве профильный подкомитет по вопросам административно-территориального устройства поддержал присоединение Лебединского района к Сумскому.

Об этом говорится на странице Романа Грищенко в Фейсбуке.

«Пожелания жителей Лебединщины учтены!

Только что в Киеве профильный подкомитет по вопросам административно-территориального устройства поддержал мое обращение и обращение народного депутата Николая Задорожного по созданию на Сумщине 5 районов и, что особенно важно, присоединение Лебединского района к Сумскому.

Спасибо депутатскому корпусу и Сумской областного совета за сотрудничество», - говорится в сообщении.

Политика Админреформа
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