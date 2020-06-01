У губернатора Сумщины сообщили, что Лебедин войдет в Сумской район Сегодня, 16 июня, в Киеве профильный подкомитет по вопросам административно-территориального устройства поддержал присоединение Лебединского района к Сумскому.

Об этом говорится на странице Романа Грищенко в Фейсбуке.

«Пожелания жителей Лебединщины учтены!

Только что в Киеве профильный подкомитет по вопросам административно-территориального устройства поддержал мое обращение и обращение народного депутата Николая Задорожного по созданию на Сумщине 5 районов и, что особенно важно, присоединение Лебединского района к Сумскому.

Спасибо депутатскому корпусу и Сумской областного совета за сотрудничество», - говорится в сообщении.