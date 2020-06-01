У губернатора Сумщины сообщили, что Лебедин войдет в Сумской район

Об этом говорится на странице Романа Грищенко в Фейсбуке.
«Пожелания жителей Лебединщины учтены!
Только что в Киеве профильный подкомитет по вопросам административно-территориального устройства поддержал мое обращение и обращение народного депутата Николая Задорожного по созданию на Сумщине 5 районов и, что особенно важно, присоединение Лебединского района к Сумскому.
Спасибо депутатскому корпусу и Сумской областного совета за сотрудничество», - говорится в сообщении.
Сегодня, 16 июня, у перекрестка дорог к селам Мазевка и Руднево Путивльского района перекрывали дорогу Сумы-Глухов....
14 июня во время поездки на Сумщину министра Кабинета министров Украины Сергея Немчинова прошла встреча с лебединской громадой....
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