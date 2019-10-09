В Сумах апелляционный суд не может рассматривать дело о двойном убийстве Выполняя требования уголовного процессуального закона, Сумской апелляционный суд обратился в Верховный суд с просьбой определить подсудность уголовного производства в отношении убийства в 2005 году двух сумчанок.

Сегодня, 16 июня, Сумской апелляционный суд направил в Верховный суд представление о направлении на рассмотрение в другой суд материалов уголовного производства, поступивших в апелляционный суд, по апелляционным жалобам защитника обвиняемого и обвиняемого на приговор Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым мужчина был приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение им в 2005 году двух умышленных убийств, кражи, грабежа и незаконного завладения документами.

Такая ситуация сложилась в связи с невозможностью создать в Сумском апелляционном суде состав суда для пересмотра лицу вынесенного приговора: из пяти судей, работающих в судебной палате по рассмотрению уголовных дел, трое в соответствии с требованиями УПК Украины не могут принимать участие в рассмотрении данного уголовного производства, поскольку 11 июня 2020 года ими были рассмотрены материалы дела по апелляционной жалобе на постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы о закрытии Главным управлением Национальной полиции в Сумской области уголовного производства, в рамках которого орган досудебного расследования должен был проверить факты применения к обвиняемому на этапе досудебного расследования незаконных методов ведения следствия.

Стоит отметить, что рассмотрение данных материалов дела, имеет существенное значение для просмотра обвиняемому приговора в суде апелляционной инстанции. В первую очередь потому, что уголовное производство, в рамках которого орган досудебного расследования должен был проверить факты превышения власти и служебных полномочий со стороны работников правоохранительных органов, было открыто прокуратурой Сумской области в марте 2017 года на основании письма правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) после принятия ЕСПЧ решение в пользу обвиняемого, в котором было установлено нарушение Украиной статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрещение пыток). Поэтому тогда Верховным судом Украины приговор лицу был отменен, а данное уголовное производство направлено в суд первой инстанции на новое судебное рассмотрение.

Во-вторых, суд первой инстанции, второй раз принимая для обвиняемого пожизненное лишение свободы, в своем приговоре учитывал и ссылался на постановление начальника отдела следственного управления ГУНП в Сумской области о закрытии уголовного производства, в рамках которого проверялись факты и не было обнаружено превышение власти и служебных полномочий со стороны сотрудников милиции.

Вместе с тем, в ходе рассмотрения материалов данного дела апелляционным судом было установлено ряд нарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов, а именно были нарушены правила подследственности. Так, прокуратура Сумской области через два года после открытия данного уголовного производства, в связи с ликвидацией в ее структуре следственного отдела, дальнейшее досудебное расследование в отношении сотрудников правоохранительных поручила вести ГУНП в Сумской области, чем поставила под сомнение беспристрастность и всесторонность такого досудебного расследования, поскольку для этих целей, а именно расследования преступлений сотрудников правоохранительных органов, в марте 2016 года было создано Государственное бюро расследований. В связи с этим постановление начальника отдела следственного управления ГУНП о закрытии уголовного производства в отношении работников правоохранительного органа коллегией судей Сумского апелляционного суда было отменено, а материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Сумской области для организации досудебного расследования.

Именно потому, что в рассмотрении данных материалов дела участие принимало трое из пяти судей, работающих в судебной палате по рассмотрению уголовных дел, и возникла необходимость направления из Сумского апелляционного суда в другой апелляционный суд материалов уголовного производства по апелляционным жалобам защитника обвиняемого и обвиняемого на приговор Ковпаковского районного суда г. Сумы.

Напомним: если приговор не вступит в силу до августа 2020 года (15 лет со дня преступления), то обвиняемого могут выпустить из-за истечения срока давности.