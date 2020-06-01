Сумчане голосуют за биотуалеты на Чешке

«Жители города Сумы, просят обратить внимание властей города к проблеме отсутствия нормальных туалетов в зоне отдыха на озере Чеха. Туалет один на всех!!!! Зона отдыха превращается в сплошной туалет!!! Арендаторы земли не принимают никаких решений в этом направлении.
Просим установить несколько новых туалетов.
Сделаем наш город лучше!», - написала автор петиции Нагорная Марина Юрьевна.
По состоянию на 17 июня петицию подписали 2 человека из 250 необходимых. До конца сбора подписей осталось 44 дня.
Подписать петицию можно здесь.