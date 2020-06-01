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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане голосуют за биотуалеты на Чешке

На сайт онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Установка биотуалетов в зоне отдыха на озере Чеха».

«Жители города Сумы, просят обратить внимание властей города к проблеме отсутствия нормальных туалетов в зоне отдыха на озере Чеха. Туалет один на всех!!!! Зона отдыха превращается в сплошной туалет!!! Арендаторы земли не принимают никаких решений в этом направлении.

Просим установить несколько новых туалетов.

Сделаем наш город лучше!», - написала автор петиции Нагорная Марина Юрьевна.

По состоянию на 17 июня петицию подписали 2 человека из 250 необходимых. До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Подписать петицию можно здесь.

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