Сумчане голосуют за биотуалеты на Чешке На сайт онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Установка биотуалетов в зоне отдыха на озере Чеха».

«Жители города Сумы, просят обратить внимание властей города к проблеме отсутствия нормальных туалетов в зоне отдыха на озере Чеха. Туалет один на всех!!!! Зона отдыха превращается в сплошной туалет!!! Арендаторы земли не принимают никаких решений в этом направлении.

Просим установить несколько новых туалетов.

Сделаем наш город лучше!», - написала автор петиции Нагорная Марина Юрьевна.

По состоянию на 17 июня петицию подписали 2 человека из 250 необходимых. До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Подписать петицию можно здесь.