На Сумщине накрыли российскую «ботоферму» На Сумщине прекращена деятельность «ботофермы», которая распространяла фейковую информацию и вредоносное программное обеспечение.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудниками Нацполиции по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области прекращена деятельность так называемой «ботофермы» (ч. 2 ст. 361 и ч. 2 ст. 361-1 УК Украины).

По данным следствия, злоумышленники организовали в Украине деятельность ряда «ботоферм». Работники были обеспечены необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Они создавали фейковые аккаунты в социальных сетях, е-мейлы, с помощью которых распространяли не только необходимую информацию, а также вредоносное программное обеспечение. Установлено, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали SIM-карты мобильных операторов.

Одна из таких «ботоферм» действовала в районном центре Сумской области. Во время обыска 16 июня правоохранители изъяли, в частности, соответствующее оборудование и большое количество SIM-карт мобильных операторов.

Сейчас продолжается досудебное следствие, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.