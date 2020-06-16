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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:21171

На Сумщине накрыли российскую «ботоферму»

На Сумщине прекращена деятельность «ботофермы», которая распространяла фейковую информацию и вредоносное программное обеспечение.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудниками Нацполиции по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области прекращена деятельность так называемой «ботофермы» (ч. 2 ст. 361 и ч. 2 ст. 361-1 УК Украины).

По данным следствия, злоумышленники организовали в Украине деятельность ряда «ботоферм». Работники были обеспечены необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Они создавали фейковые аккаунты  в социальных сетях, е-мейлы, с помощью которых распространяли не только необходимую информацию, а также вредоносное программное обеспечение. Установлено, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали SIM-карты мобильных операторов.

Одна из таких «ботоферм» действовала в районном центре Сумской области. Во время обыска 16 июня правоохранители изъяли, в частности, соответствующее оборудование и большое количество SIM-карт мобильных операторов.

Сейчас продолжается досудебное следствие, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Ботоферма
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