На Сумщине плюс 2 случая коронавируса, один пациент вылечился

По состоянию на утро 17 июня в области уже 230 случаев коронавируса. Вылечился один пациент, теперь таких всего 169. С начала пандемии 5 человек умерло. Продолжают болеть 56.
Всего по Украине 758 новых случаев (всего 33234), 31 человек умер (всего 943), вылечилось 416 (всего 14943), болеют 17348.
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