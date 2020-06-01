На Сумщине плюс 2 случая коронавируса, один пациент вылечился За прошедшие сутки на Сумщине подтверждено еще два случая коронавирусной болезни COVID-19.

По состоянию на утро 17 июня в области уже 230 случаев коронавируса. Вылечился один пациент, теперь таких всего 169. С начала пандемии 5 человек умерло. Продолжают болеть 56.

Всего по Украине 758 новых случаев (всего 33234), 31 человек умер (всего 943), вылечилось 416 (всего 14943), болеют 17348.