Новые случаи коронавируса в Сумах По состоянию на 17 июня в Сумской области 230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 2 человек (г. Сумы). Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 169 человек, из них 1 - за прошедшие сутки (г. Сумы).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 65 случаев заболевания (46 вылечилось), в Сумском районе - 12 (12), г. Ахтырка – 12 (4), г. Конотоп - 14 (14), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 32 (29 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 14 (14), Тростянецкий район – 16 (3 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 2 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 8 (7), Глуховский район – 2 (2), г. Глухов – 5 (5), Бурынский район – 3 (2), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 14 (2), Путивльский район – 1 (0 ).