Городские власти забыли о дороге в центре Сум

Об этом говорится в онлайн-петиции «Ужасное состояние дороги в центре города по улице Казацкий Вал».
«В центре исторической части Сум две пешеходные улицы: Соборная и Воскресенская. Единственная улица для проезда транспорта в этой части города - это ул. Казацкий Вал. Каждый день здесь огромный транспортный поток, хотя улица находится в крайне аварийном состоянии и требует ремонта. Это создает значительную опасность как для транспорта, так и для пешеходов.
Именно по этой улице гости нашего города из отеля «Рейкарц» возвращаются домой. Уверен, впечатление о нашем городе у них остаются невероятные.
Два года назад в письменной форме обращались с этой проблемой - ответ получили, ямы остались.
Год назад создавалась электронная петиция по данной проблеме (https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/1652), ответ получили, ямы остались.
Власть просим отремонтировать дорогу, а жителей нашего города просим поддержать данную петицию с надеждой на то, что все же будет решена проблема, а не просто «дан ответ на электронную петицию», - пишет автор петиции Балагуровський Алексей Владимирович.
По состоянию на 17 июня петицию подписали 83 человека из 250 необходимых. До конца сбора подписей осталось 37 дней.
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