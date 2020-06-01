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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23443

Городские власти забыли о дороге в центре Сум

Сумчане просят отремонтировать дорожное покрытие на ул. Казацкий Вал в самом центре города.

Об этом говорится в онлайн-петиции «Ужасное состояние дороги в центре города по улице Казацкий Вал».

«В центре исторической части Сум две пешеходные улицы: Соборная и Воскресенская. Единственная улица для проезда транспорта в этой части города - это ул. Казацкий Вал. Каждый день здесь огромный транспортный поток, хотя улица находится в крайне аварийном состоянии и требует ремонта. Это создает значительную опасность как для транспорта, так и для пешеходов.

Именно по этой улице гости нашего города из отеля «Рейкарц» возвращаются домой. Уверен, впечатление о нашем городе у них остаются невероятные.

Два года назад в письменной форме обращались с этой проблемой - ответ получили, ямы остались.

Год назад создавалась электронная петиция по данной проблеме (https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/1652), ответ получили, ямы остались.

Власть просим отремонтировать дорогу, а жителей нашего города просим поддержать данную петицию с надеждой на то, что все же будет решена проблема, а не просто «дан ответ на электронную петицию», - пишет автор петиции Балагуровський Алексей Владимирович.

По состоянию на 17 июня петицию подписали 83 человека из 250 необходимых. До конца сбора подписей осталось 37 дней.

Общество Казацкий вал Петиция Ремонт дорог
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