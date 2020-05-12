Плановый процесс ВНО-2020 пока стартует 25 июня Пока нет оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания.

Об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В частности, он напомнил, что Правительство в этом году отменило проведение очного пробного ВНО, заменив его оценкой в режиме онлайн.

«По информации Министерства образования и науки, тетради, в которых дети должны сдавать ВНО, уже развезены на пункты сдачи ВНО», - отметил глава правительства.

«Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом », - заявил премьер.

По его словам, показатели, при которых будет переноситься ВНО понятны. Это более 60 активных больных на 100000 населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышаются три общенациональные показатели - количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием меньше чем 12 человек на 100 000 населения.

«Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня мы начинаем плановый процесс ВНО», - подытожил Денис Шмыгаль.