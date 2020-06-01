В Сумах ко Дню молодежи проведут турнир по уличному футболу Центр досуга молодежи с Федерацией футбола города Сумы приглашает команды принять участие в «Открытом турнире города по уличному футболу» в формате 7 + 1.

Турнир пройдет 25 июня, начало в 18.00 на поле для хоккея на траве в детском парке «Сказка». Регистрация и детали по телефону: 066 131 8103 Денис.