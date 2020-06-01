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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27244

На Сумщине в аварии пострадал 14-летний скутерист

14-летний скутерист столкнулся с автомобилем на встречке.

ДТП произошло в Глухове, на улице Святошинская, в 18:20 16 июня. Как предварительно установили правоохранители, 14-летний парень, двигаясь на скутере, скорее всего, отвлекся от управления байком и выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с автомобилем Тойота Кэмри. Сейчас несовершеннолетний находится с многочисленными повреждениями в травматологическом отделении местной больницы. Оба транспортных средства с места происшествия изъяты и помещены на спецплощадку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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