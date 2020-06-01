На Сумщине пьяный водитель устроил ДТП: пострадала 16-летняя пассажирка Дорожно-транспортное происшествие произошло после часа ночи 17 июня на автомобильной дороге по улице Вознесенская в городе Тростянец.

Предварительно, 20-летний водитель будучи навеселе легковушки БМВ не придерживался безопасной дистанции движения и столкнулся с попутной машиной. В результате пострадали трое его пассажиров, среди которых - 16-летняя девушка. Ее с травмами головы госпитализировали в нейрохирургию Ахтырской центральной районной больницы. Сейчас автомобили изъяты и помещены на штрафплощадку. Полиция начала соответствующую проверку причин и обстоятельств аварии, сообщает полиция Сумщины.