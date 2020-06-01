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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пьяный водитель устроил ДТП: пострадала 16-летняя пассажирка

Дорожно-транспортное происшествие произошло после часа ночи 17 июня на автомобильной дороге по улице Вознесенская в городе Тростянец.

Предварительно, 20-летний водитель будучи навеселе легковушки БМВ не придерживался безопасной дистанции движения и столкнулся с попутной машиной. В результате пострадали трое его пассажиров, среди которых - 16-летняя девушка. Ее с травмами головы госпитализировали в нейрохирургию Ахтырской центральной районной больницы. Сейчас автомобили изъяты и помещены на штрафплощадку. Полиция начала соответствующую проверку причин и обстоятельств аварии, сообщает полиция Сумщины.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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