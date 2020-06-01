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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43164

В Украине очередной рекорд по заболевшим коронавирусом

Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 17 июня в Украине подтверждено 33234 случая COVID-19, из них 14 943 выздоровели, 943 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 758 случаев – это новый рекорд!

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 517995, методом ИФА - 97935.

Всего заболевание подтверждено у 2445 детей и 5650 медиков. В госпитализации нуждались 9390 человек, в подключение к аппарату ИВЛ - 327 пациентов. 23844 больной находился на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3370 медработников.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1500 (915 выздоровели)

- Волынская обл. - 1554 (490 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1012 (726 выздоровели)

- Донецкая обл. - 338 (130 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1147 (574 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1808 (745 выздоровели)

- Запорожская обл. - 538 (366 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1849 (1044 выздоровели)

- г. Киев - 4026 (1230 выздоровели)

- Киевская обл. - 2078 (867 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 592 (493 выздоровели)

- Луганская обл. - 66 (42 выздоровели)

- Львовская обл. - 3227 (644 выздоровели)

- Николаевская обл. - 323 (217 выздоровели)

- Одесская обл. - 1158 (426 выздоровели)

- Полтавская обл. - 281 (259 выздоровели)

- Ривенская обл. - 2499 (1379 выздоровели)

- Сумская обл. - 230 (169 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1510 (1033 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1652 (774 выздоровели)

- Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 577 (435 выздоровели)

- Черкасская обл. - 564 (369 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 4082 (1328 выздоровели)

- Черниговская обл. - 440 (107 выздоровели).

Общество Коронавирус
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