В Украине очередной рекорд по заболевшим коронавирусом Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 17 июня в Украине подтверждено 33234 случая COVID-19, из них 14 943 выздоровели, 943 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 758 случаев – это новый рекорд! Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 517995, методом ИФА - 97935. Всего заболевание подтверждено у 2445 детей и 5650 медиков. В госпитализации нуждались 9390 человек, в подключение к аппарату ИВЛ - 327 пациентов. 23844 больной находился на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3370 медработников. В общем случаи подтверждено: - Винницкая обл. - 1500 (915 выздоровели) - Волынская обл. - 1554 (490 выздоровели) - Днепропетровская обл. - 1012 (726 выздоровели) - Донецкая обл. - 338 (130 выздоровели) - Житомирская обл. - 1147 (574 выздоровели) - Закарпатская обл. - 1808 (745 выздоровели) - Запорожская обл. - 538 (366 выздоровели) - Ивано-Франковская обл. - 1849 (1044 выздоровели) - г. Киев - 4026 (1230 выздоровели) - Киевская обл. - 2078 (867 выздоровели) - Кировоградская обл. - 592 (493 выздоровели) - Луганская обл. - 66 (42 выздоровели) - Львовская обл. - 3227 (644 выздоровели) - Николаевская обл. - 323 (217 выздоровели) - Одесская обл. - 1158 (426 выздоровели) - Полтавская обл. - 281 (259 выздоровели) - Ривенская обл. - 2499 (1379 выздоровели) - Сумская обл. - 230 (169 выздоровели) - Тернопольская обл. - 1510 (1033 выздоровели) - Харьковская обл. - 1652 (774 выздоровели) - Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели) - Хмельницкая обл. - 577 (435 выздоровели) - Черкасская обл. - 564 (369 выздоровели) - Черновицкая обл. - 4082 (1328 выздоровели) - Черниговская обл. - 440 (107 выздоровели).