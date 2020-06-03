В Ахтырке будут судить мужчину за сексуальное насилие в отношении двух малолетних Ахтырской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего мужчины, который совершил насильственные действия сексуального характера относительно двух малолетних девочек.

Напоминаем, что 9 апреля 2020 года 40-летняя женщина сообщила в полицию, что ее 13-летняя дочь накануне ходила в гости к подружке. В доме, кроме них, находился еще и отчим последней. Он употреблял спиртные напитки, угощал девушек, а затем совершал с ними действия сексуального характера. По результатам проведения первоочередных следственных мероприятий информация подтвердилась. Более того, по словам 12-летней падчерицы мужчины, он в течение последнего года неоднократно совершал подобные действия в отношении нее. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 153 (сексуальное насилие) УК Украины. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы. Приговор он ждет в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.