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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ромнах умер бронзовый призер чемпионата мира

Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины сообщает, что скорбные дни не оставляют Кинологический центр.

Печальная весть о смерти собаки-ветерана спасательного дела Ричарда Лиона поразила кинологов-спасателей.

Ричард родился в год собаки 20 ноября 2006 года. В 2007 году судьба забросила его, уже почти годовалого в семью кинолога Гомзаря Валерия Юрьевича, который в то время работал в кинологическом центре (учебном) Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

За свою жизнь Ричард прошел тысячу тренировок в жару и непогоду, был неоднократно на выездах по поиску пропавших людей. Ежегодно доказывал свой профессионализм, завоевывая кубки и дипломы международных испытаниях и соревнованиях.

Высшая награда Ричарда была на Чемпионате мира собак-спасателей в 2012 году - бронзовый призер на техногенном завале. Также он был обладателем кубка Президента Кинологического союза Украины в 2013 г. Дважды Ричард выставлялся на международных выставках, где был лучшим представителем в породе.

Он практически вырастил целое поколение школьников Сумщины, которые смотрели на него детскими глазами, а став взрослыми снова спешили на встречу к Ричарду.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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