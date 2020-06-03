В Ромнах умер бронзовый призер чемпионата мира Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины сообщает, что скорбные дни не оставляют Кинологический центр.

Печальная весть о смерти собаки-ветерана спасательного дела Ричарда Лиона поразила кинологов-спасателей.

Ричард родился в год собаки 20 ноября 2006 года. В 2007 году судьба забросила его, уже почти годовалого в семью кинолога Гомзаря Валерия Юрьевича, который в то время работал в кинологическом центре (учебном) Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

За свою жизнь Ричард прошел тысячу тренировок в жару и непогоду, был неоднократно на выездах по поиску пропавших людей. Ежегодно доказывал свой профессионализм, завоевывая кубки и дипломы международных испытаниях и соревнованиях.

Высшая награда Ричарда была на Чемпионате мира собак-спасателей в 2012 году - бронзовый призер на техногенном завале. Также он был обладателем кубка Президента Кинологического союза Украины в 2013 г. Дважды Ричард выставлялся на международных выставках, где был лучшим представителем в породе.

Он практически вырастил целое поколение школьников Сумщины, которые смотрели на него детскими глазами, а став взрослыми снова спешили на встречу к Ричарду.