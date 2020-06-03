Сумщина снова в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

Сумская область поднялась с шестого на пятое место по проценту выздоровевших от коронавируса.
Топ-10:
- Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели) – 95,1%
- Полтавская обл. - 281 (259 выздоровели) – 92,2%
- Кировоградская обл. - 592 (493 выздоровели) – 83,3%
- Хмельницкая обл. - 577 (435 выздоровели) – 75,4%
- Сумская обл. - 230 (169 выздоровели) – 73,5%
- Днепропетровская обл. - 1012 (726 выздоровели) – 71,7%
- Тернопольская обл. - 1510 (1033 выздоровели) – 68,4%
- Запорожская обл. - 538 (366 выздоровели) – 68%
- Николаевская обл. - 323 (217 выздоровели) – 67,2%
- Черкасская обл. - 564 (369 выздоровели) – 65,4%
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