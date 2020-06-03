Сумщина снова в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса На утро 17 июня в Сумской области 230 случаев заболевания COVID-19, вылечились 169 человек.

Сумская область поднялась с шестого на пятое место по проценту выздоровевших от коронавируса. Топ-10: - Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели) – 95,1% - Полтавская обл. - 281 (259 выздоровели) – 92,2% - Кировоградская обл. - 592 (493 выздоровели) – 83,3% - Хмельницкая обл. - 577 (435 выздоровели) – 75,4% - Сумская обл. - 230 (169 выздоровели) – 73,5% - Днепропетровская обл. - 1012 (726 выздоровели) – 71,7% - Тернопольская обл. - 1510 (1033 выздоровели) – 68,4% - Запорожская обл. - 538 (366 выздоровели) – 68% - Николаевская обл. - 323 (217 выздоровели) – 67,2% - Черкасская обл. - 564 (369 выздоровели) – 65,4%