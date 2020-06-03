Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:48219

Сумщина снова в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

На утро 17 июня в Сумской области 230 случаев заболевания COVID-19, вылечились 169 человек.

Сумская область поднялась с шестого на пятое место по проценту выздоровевших от коронавируса.

Топ-10:

- Херсонская обл. - 183 (174 выздоровели) – 95,1%

- Полтавская обл. - 281 (259 выздоровели) – 92,2%

- Кировоградская обл. - 592 (493 выздоровели) – 83,3%

- Хмельницкая обл. - 577 (435 выздоровели) – 75,4%

- Сумская обл. - 230 (169 выздоровели) – 73,5%

- Днепропетровская обл. - 1012 (726 выздоровели) – 71,7%

- Тернопольская обл. - 1510 (1033 выздоровели) – 68,4%

- Запорожская обл. - 538 (366 выздоровели) – 68%

- Николаевская обл. - 323 (217 выздоровели) – 67,2%

- Черкасская обл. - 564 (369 выздоровели) – 65,4%

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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