Сумская ОГА в не попала в ТОП-5 в рейтинге Кабмина по борьбе с коронавирусом Кабинет Министров Украины осуществил проверку областных государственных администраций на предмет выполнения решений Правительства и Премьер-министра Украины по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19, вызванного коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщила заместитель Министра развития громад и территорий Анна Коваленко.

По результатам проверки на основе суммарной оценки выполнения поручений Правительства и Премьер-министра составлен рейтинг облгосадминистраций. Все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям.

Эти показатели были разделены по двум большими направлениям: выполнение поручений Правительства и выполнения поручений Премьер-министра. В частности, осуществлялся мониторинг выполнения таких решений Правительства:

- соблюдение режима въезда-выезда из областей;

- ситуация с обеспечением обсервации;

- ситуация в больницах по выплатам зарплат;

- социальная защита во время карантина.

Также осуществляется мониторинг выполнения таких решений Премьер-министра:

- соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС;

- организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах;

- обеспечение ПЦР тестирование населения на коронавирус.

Максимальная оценка, которую мог получить область, в общем составляла 35 баллов.

В результате оценки первая пятерка областей имеет следующий вид:

Луганская - 31 балл

Хмельницкая - 27 баллов

Харьковская - 25 баллов

Днепропетровская - 25 баллов

Киевская - 25 баллов

Сумщина на шестом месте с 24 баллами.

Нижнюю пятерку в свою очередь составили:

Черниговская - 15 баллов

Волынская - 15 баллов

Тернопольская - 15 баллов

Запорожская - 14 баллов

Львовская - 13 баллов