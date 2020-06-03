Сумская ОГА в не попала в ТОП-5 в рейтинге Кабмина по борьбе с коронавирусом

Об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщила заместитель Министра развития громад и территорий Анна Коваленко.
По результатам проверки на основе суммарной оценки выполнения поручений Правительства и Премьер-министра составлен рейтинг облгосадминистраций. Все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям.
Эти показатели были разделены по двум большими направлениям: выполнение поручений Правительства и выполнения поручений Премьер-министра. В частности, осуществлялся мониторинг выполнения таких решений Правительства:
- соблюдение режима въезда-выезда из областей;
- ситуация с обеспечением обсервации;
- ситуация в больницах по выплатам зарплат;
- социальная защита во время карантина.
Также осуществляется мониторинг выполнения таких решений Премьер-министра:
- соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС;
- организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах;
- обеспечение ПЦР тестирование населения на коронавирус.
Максимальная оценка, которую мог получить область, в общем составляла 35 баллов.
В результате оценки первая пятерка областей имеет следующий вид:
Луганская - 31 балл
Хмельницкая - 27 баллов
Харьковская - 25 баллов
Днепропетровская - 25 баллов
Киевская - 25 баллов
Сумщина на шестом месте с 24 баллами.
Нижнюю пятерку в свою очередь составили:
Черниговская - 15 баллов
Волынская - 15 баллов
Тернопольская - 15 баллов
Запорожская - 14 баллов
Львовская - 13 баллов
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