В Сумах наркоман пытался обокрасть «Лавину» В Сумах полиция охраны задержала мужчину, который ночью проник в помещение торгово- развлекательного центра.

Около трех часов ночи на пульт управления полиции охраны в Сумской области поступил сигнал о срабатывании в ТРЦ «Лавина» кнопки «срочный вызов полиции».

«Получив сообщение, мы немедленно отправились по адресу, - рассказывает сержант полиции Денис Берестовский, младший инспектор группы реагирования полиции охраны. - В это время суток заведение не работает, а в помещение находится охранник - именно он и вызвал помощь. Прибыв на место и увидев разбитые стеклянные двери, мы осмотрели лестничные площадки. На третьем этаже обнаружили молодого человека, который стоял на ступеньках и держал в руке осколок стекла.

Ночным «незваным гостем» оказался 30-летний сумчанин. Мужчина явно находился в состоянии наркотического опьянения - об этом свидетельствовала его поведение. Четко объяснить правоохранителям, для чего он разбил дверь и ворвался в помещение, молодой человек так и не смог.

Правонарушитель был доставлен в Сумской отдела полиции для установления всех обстоятельств происшествия, мотивов поступка и правовой квалификации, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.