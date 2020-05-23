Ночью в Глухове пожарные оперативно ликвидировали возгорание гаража

Звонили случайные прохожие. На тушение направили дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 6 минут пожарные прибыли на место вызова. Как было установлено, загорелся матрас, который находился рядом с металлическим гаражом. Через соединительные швы сооружения огонь распространился на деревянную облицовку задней стены гаража. Также существовала угроза для близлежащих гаражей.
В 23:34 возгорание локализовали, предотвратив дальнейшее распространение пламени. А в 23:41 - ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Огонь лишь успел повредить стены гаража на площади до 5 кв. м.
Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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