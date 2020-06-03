Сумчан запрошують на забіг на Говерлу онлайн Спробуй досягти найвищої точки України.

Якщо ти втомився від одноманітності бігу, емоції покинули тебе та ніякі цілі більше не викликають довгоочікуваної ейфорії від виконаної роботи, тоді готуйся до цього челенджу!

До вершини в прямому і переносному сенсі!

Умови дуже прості, а виконання може кинути виклик навіть найдосвідченішим трейл- та скайранерам.

Сумська організація ACS Sumy пропонує за тиждень (сім днів поспіль) досягнути набору висоти Говерли у 2 тис. метрів. Це може бути декілька забігів. Відстань та час не мають значення

Поділитися скрінами заняття та відзначити ACS Sumy або скинути скріни у повідомлення.

Кожен бажаючий учасник, набрав потрібну висоту, отримає медаль фінішера!

Для реєстрації пишіть у повідомлення.