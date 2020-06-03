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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0235

Пенсіонери Сумщини мають можливість подати копію трудової книжки до пенсійного фонду без його відвідування

Щоб уникнути помилок у відомостях про трудову діяльністьпенсіонери області можуть подати до Пенсійного фонду копію своєї трудової книжки онлайн.

Для цього потрібно підготувати кожну сторінку трудової книжки окремо як JPG-файл або повний документ зі всіма сторінками трудової книжки як PDF-файл. Відсканувати всі заповнені сторінки розділів: «Відомості про роботу», «Відомості про нагородження», «Відомості про заохочення» та вкладиші оригіналу трудової книжки.

Далі необхідно увійти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду: https://portal.pfu.gov.ua.

Для цього використати ЕЦП: https://cutt.ly/hux7N6f або відеоінструкцію: https://cutt.ly/Uux7764.

В Особистому кабінеті вебпорталу, в меню ліворуч «Комунікації з ПФУ», потрібно натиснути пункт «Надання скан-копій трудової книжки», заповнити анкету та додати до неї скановані документи.

Результат опрацювання звернення можна отримати в режимі перегляду звернень.

 
 
 
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