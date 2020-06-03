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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:17878

Тростянец тоже захотел в Сумской район вместо Ахтырского

Тростянецкая громада - за присоединение к Сумскому району.

По решению Правительства от 12 июня, в пределах Сумской области будет 5 районов, в которые войдут 51 объединенная громада. Согласно определению предварительных границ районов, Тростянецкую громаду включили в Ахтырский район.

Также предварительно в Ахтырский район был включен и Лебединский район. Но лебединцы отстояли свое решение о присоединении к Сумскому району. Подкомитет Верховной Рады Украины по вопросам административно-территориального устройства их желание поддержал.

Жители Тростянецкой городской ОТГ обеспокоены решением о включении в Ахтырский район, ведь важнейшим фактором при формировании районов остается способность предоставления административных, социальных и других услуг на уровне определенных государством стандартов.

Тростянецкая громада не видит своего будущего развития в Ахтырском районе! Сегодня на сессии Тростянецкого городского совета мэр Юрий Бова и депутаты высказывали единое мнение относительно включения Тростянецкой городской ОТГ в Сумской район. Именно в областной центр субъекты хозяйствования и простые граждане Тростянца обращаются чаще всего по вопросам производственного, социального, образовательного характера и других. С учреждениями, организациями, учреждениями г. Сумы происходит постоянное взаимодействие.

Рассмотрев законопроект, поданный Министерством развития громад и территорий Украины № 2653, руководствуясь ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Тростянецкая городской совет решил:

- направить соответствующее обращение в Кабинет Министров Украины, Верховную Раду Украины, Министру развития громад и территорий Украины Чернышеву Е.Н., народным депутатам Украины Задорожному Н.М., Безгину В.Ю.

Уполномочить мэра Юрия Бову от имени депутатского корпуса Тростянецкого городского совета, подписать данное обращение и направить в соответствующие инстанции.

Политика Админреформа
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