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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5698

В Шостке фейковая работница банка обменяла сбережения пенсионерки на сувенирные деньги

Назвавшись в разговоре сотрудницей одного из государственных банков, злоумышленница рассказала пожилой женщине о денежной реформе и предложила обменять ее сбережения на купюры нового образца с доплатой.

Днем в дом 79-летней жительницы Шостки пришла неизвестная женщина. Она назвалась сотрудницей одного из ведущих государственных банков и рассказала хозяйке, что в связи с изменением в пенсионном законодательстве ей предусмотрена надбавка к пенсии. Для оформления необходимых документов старушка пригласила гостью в квартиру.

Во время беседы визитерка обмолвилась, что сейчас в стране якобы проходит денежная реформа, и она может обменять женщине ее сбережения на купюры нового образца с доплатой. Старушка сначала засомневалась, однако гостья показала пенсионерке документ, якобы удостоверяющий полномочия и личность.

Согласившись на предложение, хозяйка принесла «банкирше» 15250 гривен, которые та пересчитала и положила в свою сумки. Вместо них отдала две пачки денег: гривны и доллары США.

Уже собираясь уходить, она напомнила хозяйке, что через несколько дней к ней придет их представитель, который принесет пенсионную надбавку за два месяца, по 285 гривен. И если у нее будет желание, он сможет еще обменять старые деньги на купюры нового образца. В эту минуту пенсионерка вспомнила, что у нее спрятаны и другие наличные. Она принесла и отдала гостье еще 12700 гривен. Деньги гостья забрала с собой и пообещала, что купюры нового образца принесет их сотрудник вместе с надбавкой.

Лишь позже, заподозрив неладное, старушка начала рассматривать оставленные деньги и поняла, что они не настоящие. Ее догадки подтвердила социальная работница, которая занимается бабушкой. Поэтому, потерпевшая позвонила в полицию и рассказала обо всем, что произошло.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски аферистки.

Правоохранители еще раз напоминают: в Украине не проводится денежная реформа. Каждый незнакомец, который попытается поговорить с вами на эту тему - мошенник. Ни в коем случае не впускайте такого гостя в дом, зато сразу же позвоните на номер «102» и расскажите об этом визитере полицейским. Будьте осмотрительны, берегите себя и свои сбережения от противоправных посягательств, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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