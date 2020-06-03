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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:3232

«Финал восьми» чемпионата Украины пройдет в Сумах

«Финал восьми» студенческого чемпионата Украины состоится с 7 по 9 июля в Сумах.

В финальную часть чемпионата уже пробилась команда Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко.

На еще одно место в «Финале восьми» претендует команда Сумского государственного университета. Путевку в финал «политехники» разыграют со студентами столичного Национального университета пищевых технологий. Первая игра команд пройдет в Киеве, ответная - в Сумах, сообщает сайт АФСО.

Спорт Футзал
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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