«Финал восьми» чемпионата Украины пройдет в Сумах

В финальную часть чемпионата уже пробилась команда Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко.
На еще одно место в «Финале восьми» претендует команда Сумского государственного университета. Путевку в финал «политехники» разыграют со студентами столичного Национального университета пищевых технологий. Первая игра команд пройдет в Киеве, ответная - в Сумах, сообщает сайт АФСО.
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