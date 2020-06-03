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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10380

«Нафтогаз Украины» взыскал более 3 млн грн долга с коммунального предприятия на Сумщине

В Хозяйственный суд Сумской области обратилась АК «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» о взыскании 3 272 187 грн и штрафных санкции с ответчика КП «Теплогарант» Конотопского горсовета за использование природного газа.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ответчик нарушил взятые на себя обязательства и вопреки условиям заключенного между сторонами договора несвоевременно осуществлял оплату потребленного природного газа, в связи с чем ему начислена пеня, 3% годовых и инфляционные потери.

Статья 526 Хозяйственного кодекса Украины предусматривает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями ХК Украины, других актов гражданского законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Судом установлено, что оплату за переданный газ ответчик осуществлял несвоевременно и не выполнил обязательства в определенный договором срок, чем нарушил условия хозяйственного обязательства.

В то же время истец не предоставил доказательств несения им убытков вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по договору или ухудшения материального положения предприятия, также суд учел факт нахождения ответчика в трудном финансовом положении, что подтверждается отчетом о финансовых результатах за 2018 -2019 годы.

Уменьшение размера пени на 75% суд считает оптимальным балансом интересов сторон в споре и таким, которое предотвратит наступление негативных последствий для сторон.

Рассмотрев материалы дела, суд решил, что удовлетворению подлежат требования истца о взыскании с ответчика 380405,92 грн пени, 480473,20 грн 3% годовых, 1270090,47 инфляционных потерь, сообщает пресс-служба суда.

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